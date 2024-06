Plecări de la Real Madrid! Doi jucători își iau adio de la câștigătoarea Champions League

După sezoane în care a încercat să se impună la echipa madrilenă, Iker Bravo își ia rămas-bun de la club, în timp ce Alex Jiménez se pregătește pentru un transfer permanent la AC Milan.

Iker Bravo, atacantul de 19 ani împrumutat de la Bayer Leverkusen în vara anului 2022, a jucat pentru echipa U19 și formația a doua a Real Madrid.

Deși a avut evoluții promițătoare, unde a acumulat 36 de meciuri, nouă goluri și cinci assist-uri, Bravo nu a reușit să îl convingă pe Carlo Ancelotti să îi ofere vroe șansă la echipa mare.

Real Madrid avea opțiunea de a-l transfera definitiv pe Bravo, dar acest lucru nu s-a materializat. Printr-o postare pe rețelele sociale, Bravo și-a exprimat recunoștința față de club și colegi pentru experiența acumulată.

"A venit timpul să îmi luăm rămas-bun. Au fost doi ani în care am învățat foarte multe, doi ani de înțelegere a vieții de fotbalist profesionist la Real Madrid și de maturizare. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru că m-au ajutat de la început", a scris fotbalistul pe Instagram.

AC Milan a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru transferul permanent al lui Alex Jiménez, fundaș stânga de 19 ani.

Jiménez, care a jucat în principal pentru echipa de tineret a Milanului în Serie C, va fi achiziționat definitiv pentru 5 milioane de euro.

Jurnaliștii Matteo Moretto și Fabrizio Romano au confirmat acordul și formalitățile să fie finalizate în zilele următoare. Jiménez, unul dintre tinerii promițători ai Real Madrid, a fost promovat prin diverse grupe de vârstă ale clubului înainte de a se alătura Milanului în vara trecută.

