"Perla" Barcelonei este în al nouălea cer! "Un vis devenit realitate"

Fundașul central, în vârstă de 17 ani, a debutat ca profesionist în urmă cu doar trei luni, disputând primul meci sub comanda Xavi în Cupa Spaniei, împotriva formaţiei Unionistas de Salamanca.

Pau Curbarsi, crescut de academia Barcelonei încă din 2018, de când avea doar 11 ani, a declarat că visul său de când era mic copil era să joace într-un "El Clasico", pe Bernabeu.

"Când eram copil mic, mereu visam să joc aceste meciuri, pentru că sunt speciale pentru club și pentru mine, de asemenea, în acest caz, 3 puncte vor fi foarte importante," a declarat Pau Cubarsí, înaintea meciului cu Real Madrid.

????️: "This game must be approached as the most important game of the season. We will give 200% because the league is all we have left, and winning at the Bernabéu would be a boost for the entire squad to continue… pic.twitter.com/OcXKxHuvcH