Germania se află în căutarea unui nou selecționer, după demiterea lui Hansi Flick. Cu mai puțin de un an înaintea turneului final organizat chiar de ei, UEFA Euro 2024, nemții au renunțat la serviciile antrenorului câștigător de Champions League.

După refuzurile lui Jurgen Klopp și Ralf Rangnick, nimeni nu părea că își va asuma responsabilitatea selecționatei Germaniei. După Campionatul Mondial câștigat în 2014, Der Mannschaft nu a trecut de grupele ultimelor două ediții, din Rusia și Qatar.

Understand Julian Nagelsmann will sign as new German national team manager today ????⚪️???????? #Nagelsmann

Nagelsmann will be announced as new coach later — contract and staff both ready.

Here we go, confirmed. pic.twitter.com/QtseHwu4Yy