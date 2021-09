Pedri va avea o clauză de reziliere imensă în noul contract cu Barcelona

Catalanii vor să-l convingă pe mijlocașul iberic să semneze un nou contract, valabil pe cinci sezoane, iar negocierile au ajuns în ”stadiul final”. Evident, Pedri ar urma să primească un salariu mai mare, notează jurnalistul Nicolo Schira.

”Piesa de rezistență” a noii înțelegeri ar fi clauza imensă de reziliere pe care Pedri o va avea, cuprinsă între 400 și 500 de milioane de euro.

⏳????✍️️ #Pedri's contract extension with #Barça is at the final stage. Agreement in principle for 5-years contract. His salary is expected to improve. #Barcelona would like to insert a new release clause around €400/500M. #transfers #FCB