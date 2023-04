Pas greșit pentru Real Madrid în campionat. Castellanos a marcat de patru ori în poarta galacticilor: recordul stabilit de argentinian

Aflată la 11 puncte distanță de FC Barcelona, Real Madrid avea nevoie de victorie pentru a păstra șanse în cursa pentru titlu.

Galacticii au fost învinși de Girona, scor 4-2, absențele lui Alaba, Benzema și Courtois contând decisiv în stabilirea rezultatului.

În vârstă de 24 ani, Taty Castellanos a marcat toate cele patru goluri ale gazdelor, devenind primul jucător care reușește o asemenea performanță împotriva lui Real Madrid, în secolul 21.

4 - Valentín Castellanos has become the first player to score four goals in a single LaLiga game against Real Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/eXCtfb5tgj