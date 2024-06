OUT! Real Madrid vinde doi jucători. Ce sumă încasează campioana Europei

Rafa Marin (22 de ani), împrumutat în sezonul precedent la Deportivo Alaves, nu va rămâne la campioana en-titre a Europei și va fi cedat definitiv la Napoli, unde va fi antrenat de Antonio Conte.

Pentru transferul fundașului central, Real Madrid va încasa din partea napoletanilor peste zece milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Pe lângă Rafa Marin, de la Real Madrid va pleca și Alex Jimenez, fundașul de bandă împrumutat de gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” la AC Milan, acolo unde a evoluat pentru echipa Primavera.

⚪️↪️ Real Madrid will receive over €10m for Rafa Marin to join Napoli on permanent deal and €5m from AC Milan for Alex Jimenez.

Jimenez deal, signed and sealed. Rafa Marin deal, on the verge of being completed.

Both deals will include buy-back clause. pic.twitter.com/DlXSe2C6aF