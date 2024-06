E gata! Pleacă de la Real Madrid și s-a înțeles deja cu noua sa echipă

Rafa Marin (22 de ani) a fost împrumutat în sezonul precedent la Deportivo Alaves, unde a reușit să prindă mai multe minute în La Liga, dar nu va continua în sezonul următor la Real Madrid, clubul de care aparține.

Chiar dacă mai are contract până în 2026 cu Real Madrid, Rafa Marin este aproape de un transfer la Napoli pentru șapte milioane de euro. Fundașul s-a înțeles deja cu noua echipă a lui Antonio Conte, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Spaniolul va semna un contract valabil până în 2029 cu echipa de pe ”Stadio Diego Armando Maradona”, iar Real Madrid va ”strecura” o clauză specială de răscumpărare pentru fundaș.

Rafa #Marin is getting closer to #Napoli from #RealMadrid for €7M. Agreed personal terms for a Contract until 2029. Expected a new talks tomorrow on the formula of the deal. Madrid in fact would like to have a buy-back clause. #transfers