După ce i-a transferat deja pe Endrick (47,5 milioane de euro de la Palmeiras) și Kylian Mbappe (liber de contract de la PSG), Real Madrid intenționează să-i plătească și clauza de transfer definitiv din contractul lui Joselu cu Espanyol.

Până atunci, campioana Europei a mai dat o lovitură de proporții. S-a înțeles cu Leny Yoro (18 ani), fundașul de la LOSC Lille, dorit și de Liverpool, scrie publicația spaniolă Marca.

Acum, cele două părți trebuie să se înțeleagă în privința sumei de transfer. Francezii și-ar dori să primească între 50 și 60 de milioane de euro pentru tânărul fundaș, dar prețul poate să coboare la 35-40 de milioane, deoarece Yoro va intra din această vară în ultimul an de contract cu Lille, mai notează sursa citată.

Cel mai probabil, transferul lui Leny Yoro va indica faptul că Nacho Fernandez (34 de ani) va pleca de la Real Madrid, chiar dacă s-a zvonit că există șanse să rămână și să semneze un nou contract cu echipa de pe ”Santiago Bernabeu”.

