Anunt URIAS despre viitorul lui Griezmann: "Barca il va prezenta in 2 saptamani!" Transferul de la Atletico, rezolvat inca din iarna trecuta  

Presa din Spania anunta ca Antoine Griezmann va juca la Barcelona in sezonul urmator.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Cei de la Barcelona sunt siguri ca Antoine Griezmann va semna in aceasta vara! Spaniolii de la AS anunta astazi ca prezentarea oficiala ar urma sa aiba loc in 2 saptamani, inainte ca atacantul sa mearga la Mondial cu nationala Frantei.

Spaniolii scriu ca in intelegerea existenta inca din luna noiembrie exista o clauza de 15-20 de milioane de euro ce ar trebui platita de Barca daca transferul nu va avea loc! Cei de la Barca deja au inceput sa pregateasca tricourile cu numele lui Griezmann pe spate!

Mai mult, cei de la Barca au fost atat de siguri de venirea lui Griezmann inca din iarna incat atunci cand a fost transferat Philippe Coutinho, acestuia i-a fost dat tricoul cu numarul 14 desi numarul 7 devenea disponibil odata cu plecarea lui Mascherano. Insa acest numar va fi purtat de Griezmann din sezonul viitor la Barcelona!