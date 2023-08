"O rușine!". Xavi nu s-a abținut după meciul din prima etapă, în care a fost eliminat 

Partida a fost marcată de numeroase momente tensionate, finalizate cu eliminarea lui Raphinha, a lui Xavi, dar și al unui jucător de la gazde, Jaime Mata.

În minutul 13 de prelungiri, catalanii au cerut un penalty, în urma unui fault comis asupra lui Araujo în careu, însă după consultarea arbitrajului video, abitrul a luat o decizie controversată, dictând henț la Gavi.

Tehnicianul catalanilor nu a avut rețineri la conferința de presă susținută după meci, acuzând maniera de arbitraj.

"I-am spus centralului că permite prea multe faulturi. De aceea m-a eliminat. În urmă cu câteva zile am avut (n.r. - antrenorii) o întâlnire cu arbitrii și aceasta a fost prima regulă despre care am discutat, au spus că îi vor înțelege mai mult pe tehnicieni. Contează ceea ce se întâmplă pe teren.

Nu a fost niciun henț. Dacă nu e nimic clar, nu fluiera. Asta ni s-a spus. A fost o rușine", a declarat Xavi.

"For me, the hand is invented. He invents the hand. That's the way it is. Everyone has seen it. At the meeting they said that they would understand the coaches during moments of tension, they didn't understand me in that moment."

Xavi (via Relevo). pic.twitter.com/DA2NQFZ8Iy