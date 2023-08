Scorul a fost deschis de Lewandowski, în minutul 3, iar Skipp a egalat, în minutul 24. Același Skipp și-a dus echipa în avantaj în minutul 36, astfel că englezii au intrat cu avantaj la pauză. Barcelona a egalat în minutul 81, prin Ferran Torres, iar Ansu Fati a dat lovitura în minutul 90.

Tabela de marcaj a fost închisă în al treilea minut de prelungiri, de Abde Ezzalzouli, iar catalanii au bifat a treia victorie consecutivă în meciurile de pregătire.

Xavi Hernandez: „Nu am jucat atât de bine!”

Antrenorul catalanilor s-a arătat bucuros de trofeul câștigat, însă a punctat că jocul echipei nu l-a încântat atât de tare. Xavi Hernandez a lăudat jucătorii intrați pe teren în a doua repriză și a vorbit și despre posibilele plecări ale lui Ansu Fati și Ferran Torres. Totodată, tehnicianul a fost întrebat și despre transferul lui Neymar, de care s-a tot scris în ultimele săptămâni, însă a preferat să nu discute prea mult subiectul.

„Ansu Fati se antrenează bine, așa cum o face și Ferran Torres, însă până pe 31 august nu putem spune nimic, pentru că avem subiectul fair play-ului. Trebuie să întărim foarte bine lotul, știu deja asta și directorul sportiv și președintele. Vedem ce ne permite fair play-ul financiar.

Conducerea îmi transmite liniște în privința înscrierilor. (n.r. posibilitatea revenirii lui Neymar) Nu pot da niciun nume. Am spus deja ceva anul trecut și s-au enervat pe mine.

Lamine Yamal este un jucător talentat pe care trebuie să îl dozăm. E minunat să îl vedem jucând în acest mod, însă au jucat bine și Ansu și Ferran. Cei care au intrat pe teren în a doua repriză au arătat foarte bine.

Senzațiile după debutul pe Montjuic au fost bune. Trebuie să ne adaptăm, dar ne-a plăcut ce am văzut. Trebuie să încurajăm oamenii să vină pentru că avem nevoie de ei. Anul trecut am câștigat trofee datorită fanilor.

Nu am jucat atât de bine precum împotriva lui AC Milan, însă finalul meciului a fost bun. Am jucat împotriva unei echipe mari care are mult ritm. Am început bine, însă nu a mers bine în prima parte. Schimbările și schimbarea sistemului ne-au permis să reacționăm”, a declarat Xavi la finalul meciului conform sport.es.