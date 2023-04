"Nu mai puteam merge a doua zi". Ce i-a făcut Militao lui Robert Lewandowski în timpul meciului din Cupa Spaniei

Eroul madrilenilor în meciul de pe Camp Nou a fost atacantul Karim Benzema, autorul unui hat-trick în repriza secundă, în minutele 50, 58 (din penalty) şi 80.

Golgheterul francez a contribuit şi la primul gol al oaspeţilor, oferindu-i pasa decisivă lui Vinicius Junior, care a deschis scorul în prelungirile primei reprize.

Problemele între Lewandowski și Militao



În cadrul unui eveniment cu ocazia lansării cărții Sports Solidarity Stories, Robert Lewandowski a vorbit despre meciul retur din Cupa Spaniei, dezvăluind că a fost victima unui incident destul de dur.

"Am primit o lovitură teribilă cu Real Madrid, dar am vrut mereu să joc. În repriza a doua a fost complicat, a trebuit să cer schimbarea. A doua zi m-am trezit și nu mai puteam merge, dar am încercat să joc, am lucrat cu fizioterapeuții, face parte din fotbal. Vreau să fiu pregătit pentru echipă. Lucrul bun este că meciul viitor voi fi bine. Trebuie să joc mai bine, dar acea lovitură de la Militao m-a rănit destul de tare", a declarat polonezul, potrivit Mundo Deportivo.