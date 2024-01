Recordul lui Radu Drăgușin, bătut! Puștiul care devine cel mai scump transfer al iernii din Premier League

Tottenham a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Drăgușin de la Genoa, însă suma totală a mutării poate ajunge la 30 de milioane de euro, cu bonusurile incluse.

Fundașul român este cel mai scump transfer al iernii realizat de vreun club din Premier League, însă recordul său urmează să fie doborât de Antonio Nusa (18 ani), fotbalist norvegian de la Club Brugge.

Brentford, locul 14 din Premier League, a ajuns la un acord cu Club Brugge pentru transferul lui Nusa. Transferul se va realiza în schimbul unei sume de peste 30 de milioane de euro, iar norvegianul se va alătura lui Brentford în vară, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Antonio Nusa, extremă stânga, joaca la Club Brugge din august 2021, după ce a fost cumpărat de la Stabaek, pentru 3 milioane de euro. Norvegianul a strâns 7 goluri și 4 decisive în 64 de meciuri la formația belgiană.

Fotbalistul în vârstă de 18 ani are și 4 meciuri la naționala de seniori a Norvegiei.

???????????? BREAKING: Brentford have just reached an agreement with Club Brugge to sign Antonio Nusa.

Deal in place for fee in excess of €30m package.

Green light ready also on player side, he’s staying at Brugge until June then join Brentford in June.

Time for formal steps now. pic.twitter.com/lHGUBZYRI8