Motivul incredibil pentru care Alphonso Davies nu a fost transferat de Barcelona. Dezvăluirea fotbalistului

Fundașul lateral al celor de la Bayern Munchen a dezvăluit, într-un podcast, că ar fi fost în legătură cu Barcelona pentru un posibil transfer, însă președintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, nu l-ar fi vrut pentru că este canadian.

Motivul incredibil pentru care Alphonso Davies nu a fost transferat de Barcelona

„Cei de la Barcelona s-au interesat de mine, însă președintele lor a spus că nu mă vrea. Au zis că sunt canadian și acesta ar fi motivul pentru care nu aș fi fost dorit acolo. M-a durut să aud asta, n-o să vă mint.”, a declarat Alphonso Davies, pentru podcastul Say Less.

Această întâmplare ar fi avut loc în 2019, înainte ca Bayern să-l cumpere pe canadian de la Vancouver Whitecaps pentru suma de zece milioane de euro.

Conducerea Barcelonei nu a reacționat la informațiile apărute în presă.

Hristo Stoichkov i l-ar fi propus pe Davis conducerii Barcelonei, însă Josep Maria Bartomeu, președintele Barcelonei de la acea vremea, ar fi răspuns că „E canadian. Nu, mulțumesc”, scria pe Twitter jurnalistul Luis Omar Tapia.

În acest sezon, Alphonso Davies a adunat 26 de apariții pentru bavarezi, meciuri în care a marcat o dată și a oferit patru pase decisive. Fundașul de 22 de ani este evaluat la 70 de milioane de euro și mai are contract cu formația de pe Allianz Arena până în 2025.

Articol scris de Antonio Blagoci