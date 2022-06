Momente emoționante la Real Madrid! Marcelo s-a despărțit în lacrimi de campioana Spaniei: „Plec fiind jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria clubului!” 

Fundașul brazilian se desparte de campioana Spaniei la 16 ani de la transferul său de la Fluminense. Clubul i-a organizat o conferință de presă lui Marcelo, pentru o despărțire pe măsură. Fotbalistul nu și-a putut stăpâni lacrimile în discursul de despărțire, vizibil emoționat de moment.

„Vreau să mulțumesc clubului, coechipierilor mei alături de care am avut norocul să joc în toți acești ani, antrenorilor, tuturor de la echipă, care sunt ca o familie pentru mine. Noi ne dedicăm pentru a juca fotbal, însă mie îmi place să spun că noi putem juca, însă există mulți oameni în spatele nostru, iar acest lucru l-am învățat la Real Madrid.

M-am trezit în toate zilele din viață cu bucuria de a mă afla la cel mai bun club din lume. Copiii mei au văzut că am putut juca la cel mai bun club din lume. Când am plecat din Brazilia aveam în minte să joc pentru o echipă mare și să joc în Champions League. Când am semnat cu Real Madrid, în capul meu a fost că voi putea ajunge foarte sus, și plec de aici fiind jucătorul cu cele mai multe titluri din istoria clubului.

Am venit fiind un copil și plec bărbat. E dificil să părăsești clubul vieții tale după 16 ani, am trecut prin multe bucurii, suferințe, dureri, antrenamente...am oferit totul clubului. Nu mă plâng, aș face totul din nou la fel. Este ceva incredibil să porți acest tricou”, a declarat Marcelo la conferința de presă.