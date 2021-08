„Nu am nevoie de astfel de jucători!” Marius Șumudică, reacție dură după ce Chipciu s-a încăierat la antrenamente

Decizie radicală luată de Marius Șumudică înaintea duelului cu Borac Banja Luka!

Antrenorul campioanei CFR Cluj a anunțat că a luat decizia de a-l exclude pe Alex Chipciu din lotul echipei, după ce acesta s-a luat la bătaie cu un coechipier în timpul antrenamentelor de astăzi.

„Eu nu generez conflicte cu jucătorii, sunt foarte maleabil și nu am distrus cariera niciunui jucător, lăsându-l pe drumuri.

El a preferat, s-a manifestat de așa natură încât a trebuit să îl elimin din grup, nu pot să accept la nesfârșit, mai există insulte, clinciuri, nu pot să accept lupta.

Pentru un jucător niciodată nu o să stric atmosfera din grup. Eu am luat o simplă decizie, l-am scos din antrenament, de fapt el a părăsit antrenamentul, nu am văzut in viața mea jucător care să îți scoată maioul și să iasă de pe teren, fiind nervos.

l-am întrebat ce s-a întâmplat, de ce face lucrul asta, a zis că e nervos și nu poate continua antrenamentul, iar având în vedere că juca în două zile meci important, pentru mine a fost următorul pas sa anunț conducerea clubului să fie scos de pe lista UEFA și să nu continue în acest grup fiindcă nu am nevoie de astfel de jucători.

El și-a ales drumul, l-a ales singur și nu vreau să comentez, nu fac un caz Chipciu, e un jucător valoros, a jucat de fiecare dată, a marcat un gol care ne-a calificat. Nici până în momentul de față... mă așteptam totuși la niste scuze, dacă ar fi vrut să facă un pas de reconciliere. Nu trebuia să le ceara mie, trebuia să le ceară grupului, nu le-am primit, am considerat ca drumurile noastre se despart.

Din momentul de față, Chipciu nu mai face parte din lotul CFR-ului și nu mă mai întrebați, asta e decizia strict antrenorului Șumudică”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă dinaintea duelului cu Young Boys Berna.

Chipciu a semnat cu CFR Cluj, la începutul lui 2020, un contract valabil doi ani și jumătate. 850 de mii de euro este cota de piață a fostului jucător al lui Anderlecht, potrivit transfermarkt.com

Meciul dintre CFR Cluj și Young Boys Berna, din turul trei preliminar ar Ligii Campionilor se dispută, marți, de la ora 21:00. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.