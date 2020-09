Messi a revenit la antrenamentele de grup ale Barcelonei, dar se pregateste de o despartire dureroasa! Ce se intampla pe Camp Nou

Argentinianul a revenit la sesiunile de pregatire impreuna cu intreaga echipa. Astazi a participat la primul antrenament colectiv, alaturi si de Coutinho, Busquets si Ansu Fati, care s-au intors la club dupa imprumutul la Bayern, respectiv dupa participarea la meciurile echipei nationale.

Lionel Messi s-a antrenat singur in primele zile ale acestei saptamani, dupa ce si-a facut testul PCR cu intarziere fata de coechipierii sai.

Acest antrenament de grup ar putea fi ultimul pentru Messi si Luis Suarez. Cei doi s-ar putea desparti avand in vedere ca negocierile dintre Barcelona si Juventus sunt avansate, iar uruguayanul este dorit cu insistenta de oficialii "Batranei Doamne".

Pana la startul oficial in noul sezon, pentru catalani urmeaza doua meciuri amicale, cu Gimnastic de Tarragona si Girona.

Barcelona va debuta in La Liga pe 27 septembrie, impotriva celor de la Villareal.

First workout of the day | Leo #Messi, @Phil_Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7