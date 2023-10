Luka Modric vede potențial în puștiul-minune de la Real Madrid: "Are tot viitorul în față"

Cotat la 15 milioane de euro de site-urle de specialitate, Arda Guler, poreclit "Messi al Turciei" de presa internațională, nu a bifat încă nicio apariție în echipamentul echipei "blanco", din cauza unei accidentări

Luka Modric, care în 2018 câștiga Balonul de Aur, a subliniat că Arda Guler are toată cariera în fața sa și crede că va aduce multe bucurii pentru fanii lui Real Madrid.

De asemenea, mijlocașul central croat a mai precizat că e un sentiment neplăcut, pentru că fotbalistul turc nu a reușit să le arate până acum clasa sa fanilor trupei de pe „Bernabeu”, din cauza accidentării.

„Arda Guler e un băiat minunat cu mult talent. E păcat, pentru că din cauza accidentării, nu a reușit să-și arate talentul în fața suporterilor din Madrid. Are o carieră strălucită în fața sa și cred că va aduce multe bucurii pentru fanii noștri”, a spus Luka Modric, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

