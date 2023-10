Fenomenalul Cristiano Ronaldo! A reușit o 'dublă' și a ajuns la o nouă performanță istorică 

Naționala Portugaliei s-a calificat la Campionatul European din 2024, care se va disputa în Germania, având 21 de puncte obținute în Grupa J după 7 meciuri jucate, cu opt mai mult decât adversara de vineri seară. Scorul a fost deschis de Goncalo Ramos, în minutul 18, din centrarea lui Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo și-a trecut numele în dreptul marcatorilor, în minutul 29, din penalty, iar în minutul 72 a reușit 'dubla', din pasa lui Bruno Fernandes. Pentru oaspeți a marcat Hancko, în minutul 61 și Lobotka, în minutul 80.

În urma celui de-al doilea gol marcat, Cristiano Ronaldo a ajuns la reușita cu numărul 125 în tricoul naționalei Portugaliei. Înainte de meci, superstarul de la Al Nassr a fost premiat pentru borna atinsă în iunie, când a jucat meciul cu numărul 200 de la națională.

Conform lui Fabrizio Romano, care îl citează pe Will Jeanes, Cristiano Ronaldo a ajuns la 73 de goluri internaționale după împlinirea vârstei de 30 de ani. Portughezul are mai multe în această perioadă decât oricare alt jucător la orice vârstă din țări precum Germania, Franța, Italia, Anglia, Spania, Olanda, Suedia, Croația, Danemarca, Uruguay, Columbia, Chile, Mexic, SUA, Egipt, Ghana și alte 176.

???????????? Cristiano Ronaldo has now scored 73 international goals after turning 30 year old…

…more than anyone has ever scored at any age for Germany, France, Italy, England, Spain, Netherlands, Sweden, Croatia, Denmark, Uruguay, Colombia, Chile, Mexico, USA, Egypt, Ghana and 176… pic.twitter.com/hCRMhDpVgn