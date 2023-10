Luka Modric este supărat pe conducerea Realului: ”Nu vreau să fiu lăsat pe dinafara”

Experimentatul mijlocaș și-a văzut timpul de joc redus pe Santiago Bernabeu de la sosirea lui Jude Bellingham de la Borussia Dortmund în vară. Modric a evoluat în doar șapte meciuri pentru Los Blancos în acest sezon și a bifat doar 391 de minute pe teren.

Superstarul croat a susținut că, deși urăște să stea pe bancă, acceptă decizia managerului de a-l folosi mai rar în actuala campanie:

”Nu vreau să fiu lăsat pe dinafară. Vreau doar să joc, dacă e nevoie la fiecare trei zile, pentru că mă simt bine din punct de vedere fizic. Tot ceea ce se întâmplă în jurul meu este un proces normal, așa că pur și simplu îl accept așa. Trebuie să mă pregătesc mental pentru această situație. Să accept și să merg mai departe.” a transmis Luka Modric, potrivit lui Fabrizio Romano.

???????? Modrić: “I don't want to be out… I just want to play, if necessary every 3 days, because I feel physically well”.

“Everything that happens around me is a normal process so I simply accept it like that. I have to mentally prepare for this situation”.

“Accept and move on”. pic.twitter.com/TS2pYbeYvW