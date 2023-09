Real Madrid a recăpătat pole positionul în campionatul Spaniei, după derby-ul etapei cu numărul opt. Lider înainte de această etapă cu 19 puncte, peste Barcelona și Real, Girona a jucat meciul pentru fotoliul de lider împotriva madrilenilor.

În 10 oameni rămași în finalul meciului după eliminarea lui Nacho Fernandez, Real a învins-o la scor de neprezentare pe Girona. Joselu ('17), Tchouameni ('21) și Bellingham ('71) au marcat cele trei goluri ale trupei de pe Santiago Bernabeu.

Tânărul star de numai 20 de ani, Jude Bellingham a ajuns la 7 goluri marcate în doar opt meciuri pentru vicecampioana Spaniei. Tchouameni se află și el la prima reușită în tricoul lui Real Madrid.

