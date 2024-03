Luis Enrique și-a decis viitorul, la nouă luni de la preluarea lui PSG

Luis Enrique a bifat până acum 38 de apariții pe banca tehnică a parizienilor și a înregistrat o medie de 2.24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Antrenorul a vorbit despre viitorul său la PSG și a ținut să evidențieze faptul că e foare fericit la formația din Ligue 1 și a precizat că are susținerea conducerii.

Luis Enrique a mai fost principal la AS Roma, Celtia Vigo și FC Barcelona. În perioada 2018 - 2022 a fost selecționerul Spaniei.

”Sunt foarte fericit la PSG! Simt afecțiune de la club încă de când l-am preluat. De la peședinte, de la staff, Luis Campos... Noi toți lucrăm la un proiect pe termen mediu spre lung. Totul merge bine”, a spus Luis Enrique pentru BeIN Sports, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

