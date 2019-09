LOVITURA pentru Zidane! Jucatorul pentru care Perez a spart banca in aceasta vara s-a RUPT! Anuntul momentului

Un alt jucator de la Real Madrid s-a accidentat.

Luka Jovic (21 de ani), jucator pentru care Perez a platit 60 de milioane de euro celor de la Frankfurt pentru a-l transfera s-a accidentat. Serbia a disputat aseara un meci impotriva Portugaliei in preliminariile EURO 2020, iar atacantul sarbilor s-a accidentat. Anuntul a fost facut de Federatia de Fotbal din Serbia care spune ca Jovic nu va juca in urmatorul meci pe care Serbia il va disputa impotriva celor din Luxemburg.

Sarbii nu au oferit alte detalii despre accidentare, iar Jovic va reveni la Madrid pentru a incepe recuperarea.

Jovic a fost titular in ultimul meci disputat de Real, 2-2 in deplasare cu Villarreal, fiind coleg in atac cu Benzema, iar aceasta accidentare ii da planurile peste cap lui Zidane.

60 de milioane de euro este cota lui Jovic pe transfermarkt.com