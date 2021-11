”La cum arătăm acum, e apă sfințită”. Xavi, spumos după ce Barcelona a bătut-o pe Villarreal

Noul antrenor al Barcelonei este neînvins după primele trei etape. A bifat două victorii, ambele în La Liga, cu Espanyol și Villarreal, dar și un rezultat de egalitate, în compania celor de la Benfica, în Champions League.

După meci, Xavi a subliniat importanța celor trei puncte obținute de echipa sa în meciul de pe Estadio de la Ceramica. Barcelona s-a apropiat, astfel, de locurile fruntașe.

Ce a spus Xavi după Villarreal - Barcelona

„Am jucat împotriva unei echipe grozave. Jocul a fost greu și am dominat mai puțin decât a părut, dar am avut noroc cu golul lui Memphis și acel penalty. Am jucat împotriva unei echipe de domni. Sunt trei puncte de aur pentru că este prima victorie în deplasare și, la cum arătăm acum, este apă sfințită. Până la urmă trebuie să ai noroc, dar Villarreal nu a meritat să piardă astăzi. Asta e realitatea.

Sunt momente ale jocului în care rivalul te domină. Am încercat să reglam această presiune mare, dar am fost supuși de multe ori. Am început bine jocul și în a doua repriză, dar trebuie să ne îmbunătățim. Dar măcar am obținut trei puncte de aur”, a spus Xavi, citat de as.com.

După acest rezultat, Barcelona a urcat pe locul șapte, cu 23 de puncte, la un punct distanță de Betis.