Kylian Mbappe, tot mai aproape de Real Madrid! Anunțul lui Fabrizio Romano

După șapte ani pe Parc des Princes, Kylian Mbappe ar fi decis să părăsească campioana din Ligue 1. Anunțul a fost făcut de ziarul francez Le Parisien, care susține că atacantul este hotărât să semneze în vară cu Real Madrid din postura de jucător liber de contract.

Celebrul jurnalist italian a dezvăluit că galacticii ar fi siguri de mutarea din vară, motiv pentru care ar fi anunțat deja în vestiar.

"În vestiarul celor de la Real Madrid, jucătorii importanți au sentimentul că de această dată totul va fi bine", a precizat Fabrizio Romano.

