Le Parisien, considerat "ziarul de casă al lui PSG", susține că "inevitabul se va produce, iar cel mai mare star din fotbalul francez se va alătura celui mare club din lume, în vară".

Francezii susțin că Mbappe a decis să părăsească Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon și să semneze cu Real Madrid din postura de jucător liber. Pentru PSG, lucrurile ar fi clare, considerând că este deja o bătălie pierdută și nu îl poate convinge pe campionul mondial din 2018 să semneze o nouă înțelegere pe Parc des Princes.

Real Madrid ar pregăti acum negocierile pentru contractul lui Kylian Mbappe, însă clubul condus de Florentino Perez rămâne precaut, mai ales că Real a fost foarte aproape să îl transfere pe atacant și în 2022, însă mutarea a căzut în ultimul moment, iar PSG i-a prelungit contractul.

"Cel mai bun fotbalist francez este hotărât să îmbrace cel mai important tricou din lume, acela al lui Real Madrid", a conchis Le Parisien.

Mbappe traversează un nou sezon excelent în Franța, cu 29 de goluri și 7 pase decisive în primele 28 de meciuri jucate. Starul francez speră la un parcurs reușit și în UEFA Champions League, unde PSG va înfrunta Real Sociedad în faza optimilor de finală.

???? INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A