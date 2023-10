Jude Bellingham, față în față cu primul El Clasico din viața sa. Ce a spus înainte de FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona va primi vizita lui Real Madrid în weekend pe Estadio Olimpico. Ultima confruntare dintre cele două echipe a fost în vară, într-un amical, încheiat 3-0 în favoarea catalanilor.

Improbabil pentru El Clasico, Jude Bellingham a anunțat că va fi apt pentru meci și că e pregătit pentru partida din campionat: „Voi fi pregătit și valabil pentru El Clasico”, au fost cuvintele englezului pentru TVE, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

⚪️✨ “I will be ready and available for El Clasico”, announces Jude Bellingham to TVE. pic.twitter.com/54wEsFXtXM