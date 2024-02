Catalanii au marcat în finalul primei reprize, minutul 45, când Lamine Yamal i-a centrat lui Robert Lewandowski, iar atacantul polonez a deschis scorul.

Gazdele au egalat după pauză, în minutul 47, prin Iago Aspas. În cele din urmă, același Lamine Yamal a obţinut o lovitură de la 11 metri, în minutul 90+3, iar Robert Lewandowski a transformat în minutul 90+8 aducând Barcelonei o victorie muncită după o repriză secundă prelungită cu 12 minute.

În urma acestei victorii, FC Barcelona se află pe locul trei, la șapte puncte în spatele liderului Real Madrid, care are un meci mai puțin disputat.

ROBERT LEWANDOWSKI HAS WON IT FOR BARCELONA IN THE 97TH MINUTE OF THE GAME! ????pic.twitter.com/aOj9bSB64D