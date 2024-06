Întrebat dacă merge la Real Madrid, Alphonso Davies a oferit răspunsul

Deși Alphonso Davies mai are contract cu Bayern Munchen până în vara anului 2025, negocierile pentru prelungirea acestuia nu au ajuns la un comun acord.

Astfel, există posibilitatea ca Davies să plece liber de contract de la Bayern la sfârșitul sezonului viitor și să ajungă la Real Madrid. 'Galaticii' și-au exprimat interesul în canadian și în trecut. DETALII AICI

În acest context, Alphonso Davies a fost întrebat despre un posibil transfer în capitala Spaniei. Răspunsul său a fost cât se poate de scurt și la obiect, canadianul a precizat că își va clarifica viitorul după Copa America, competiție în care este angrenată și naționala Canadei.

"Principalul meu obiectiv acum este echipa națională, să îmi ajut echipa să meargă cât mai departe în acest turneu. Mă voi gândi desore okecare când se va termina competiția", a spus Davies, citat de arhicunoscutul Fabrizio Romano.

???????????? Alphonso Davies on Real Madrid links: “I'll think about it when we're past this tournament”.

“My main focus right now is with my national team, to help my team go far in this tournament”. pic.twitter.com/33m9Mpvgaf