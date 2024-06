David Popovici a câştigat, miercuri, medalia de aur în proba de 100 m liber din cadrul Campionatelor Europene de nataţie de la Belgrad.

Popovici a încheiat proba cu timpul 46.88.

Pe locul doi s-a clasat Nandor Nemeth (Ungaria), cu timpul 47.49, iar pe trei a terminat sârbul Andrej Barna (47.66).

Știre în curs de actualizare.

DAVID POPOVICI.

46.88 100 FREE.

THE SWIMMING WORLD IS ON FIREEEEEEEEEEEEEEEEEEE ???? pic.twitter.com/FV6GHTQxcK