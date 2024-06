Real Madrid îl vrea pe Alphonso Davies, dar o altă echipă i-a luat fața și a făcut deja oferta

Campioana Europei vrea să-l transfere pe Alphonso Davies (23 de ani) de la Bayern Munchen, fotbalistul de bandă stângă care a impresionat cu evoluțiile sale în cei cinci ani petrecuți la gruparea bavareză.

Canadianul va intra în ultimul an de contract cu actuala sa echipă, iar Real Madrid ar vrea să profite de acest lucru și să-l aducă pe ”Santiago Bernabeu”.

Doar că o altă echipă pare să-i fi luat fața lui Real Madrid. Bayern Munchen i-a făcut o ofertă de prelungire a înțelegerii lui Davies, în urmă cu câteva luni, cu un salariu care poate ajunge la 13-14 milioane de euro pe an, în funcție de bonusurile pe care acesta le poate încasa.

Acum, bavarezii se pregătesc să-i facă o nouă ofertă canadianului și sunt încrezători în ceea ce privește situația sa, scrie jurnalistul Florian Plettenberg.

???????? For months, FC Bayern have offered Alphonso #Davies between €13-14m/year, including bonus payments. Now they are ready to increase this offer again. But there are clear limits. Davies knows this.

While Bayern remain optimistic about reaching an agreement, they are still… https://t.co/YcxAYEb7VJ