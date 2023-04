După rezultatul de egalitate de pe Camp Nou cu Girona, din etapa trecută, catalanii au bifat același rezultat, scor 0-0, și cu Getafe.

În urma acestui egal, FC Barcelona rămâne la o distanță de 11 puncte de rivala Real Madrid, cu nouă etape înaintea finalului de campionat.

În etapa următoare, formația antrenată de Xavi va avea o misiune complicată pe teren propriu, cu Atletico Madrid.

Suporterii care nu au mai reușit să găsească bilet pentru confruntarea dintre cele două formații au ales o variantă inedită pentru a-și putea vedea favoriții.

În timpul transmisiei TV au fost difuzate câteva secvențe cu mai mulți fani care s-au cățărat în copaci pentru a urmări partida.

These fans climbed a tree to watch Getafe vs. Barcelona. pic.twitter.com/uLCSq1oOOy