Oaspeţii au condus din primul minute, dar „dubla” lui Robert Lewandowski a adus victoria catalanilor. Samuel „Samu” Omorodion a deschis scorul pentru Deportivo Alaves încă din primul minut al meciului de pe Camp Nou şi campioana Spaniei a început cursa după egalare.

În repriza secundă, Robert Lewandowski a marcat, în minutul 53, din assistul lui Kounde. Acelaşi Lewandowski a adus gazdele în avantaj cu un gol din penalty, în minutul 78, şi catalanii s-au impus cu 2-1, rămânând pe locul al treilea în clasament, cu 25 de puncte.

La Deportivo Alaves, Ianis Hagi a intrat în minutul 79, echipa antrenată de Luis Garcia fiind pe locul 14, cu 12 puncte.

În timpul reprizei secunde au fost surprinse niște cadre în care Lamine Yamal a vrut să dea mâna cu Robert Lewandowski, însă acesta a refuzat, iar câteva minute mai târziu l-a certat pentru că nu a oferit o pasă în careu.

Cu toate acestea, după golul marcat din lovitută de pedeapsă, atacantul polonez l-a luat pe coechipierul său mai tânăr și au discutat pentru câteva secunde, revenind la o atitudine prietenoasă și relaxată.

????????| Robert Lewandowski refused to high-5 Lamine Yamal today..

Only 16 years old, should Lewandowski be acting like this?

