Hansi Flick și-a exprimat susținerea pentru Felix în cadrul întâlnirilor inițiale cu clubul. Antrenorul vede un mare potențial în atacant și crede că acesta poate contribui semnificativ la echipă dacă este gestionat și folosit corect, scrie portarul spaniol MARCA.

Joao Felix a avut un sezon plin de suișuri și coborâșuri, ceea ce l-a determinat pe fostul antrenor, Xavi, să ia în considerare neprelungirea împrumutului său. Cu toate acestea, Flick vede calitatea lui Felix și consideră că statisticile nu reflectă pe deplin capacitățile sale. Felix a jucat 44 de meciuri și a marcat 10 goluri. Flick este încrezător că, în condițiile potrivite și cu sprijinul necesar, Felix își poate îmbunătăți performanțele și poate contribui și mai mult la echipă.

