Tânărul mijlocaș al catalanilor a profitat de neatenția centralului și a avut un gest nesportiv asupra lui Dani Ceballos, în jumătatea de teren a celor de la Real Madrid.

Gavi l-a împins pe Ceballos, care s-a prăbușit pe gazon și a încercat să forțeze mâna centralului partidei. Gestul mijlocașului catalan nu a fost privit cu ochi buni de cei de la Real Madrid, care l-au acuzat pe adversarul lor de ”comportament nesportiv”.

"Jucătorii lui Real Madrid au fost deranjați de atitudinea lui Gavi, în special în conflictele cu Ceballos. Aceștia consideră că una este să ai atitudine și agresivitate pe teren, alta e să ai un comportament nesportiv", a transmis jurnalistul Mario Cortegana.

