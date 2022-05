Francezii anunță prima lovitură dată de Real Madrid după câștigarea UCL: "Transferul este iminent!"

După ce și-a asigurat serviciile lui Luka Modric, care și-a prelungit contractul, Real Madrid este pe punctul de a-și întări și a-și împrospăta linia de mijloc cu tânărul Aurelien Tchouameni (22 de ani), de la AS Monaco.

Francezii anunță transferul lui Aurelien Tchouameni la Real Madrid

Publicația franceză RMC Sport anunță că "transferul lui Tchouameni la Real Madrid este iminent", iar "un acord cu Monaco este aproape de realizare". Sursa citată scrie că Florentino Perez, președintele madrilenilor, se ocupă personal de acest caz, iar negocierile ar fi avansat după triumful din finala Ligii Campionilor contra lui Liverpool (1-0).

Transferul ar urma să se facă în schimbul a peste 80 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, iar Tchouameni și-ar fi dat acordul pentru transferul pe Santiago Bernabeu.

Aurelien Tchouameni a împlinit 22 de ani în ianuarie. Este un produs al academiei lui Girondins Bordeaux, iar în 2020 a fost transferat de AS Monaco în schimbul sumei de 18 milioane de euro. În sezonul recent încheiat, mijlocașul defensiv a evoluat în 50 de meciuri, a marcat cinci goluri și a oferit trei pase decisive.

Tchouameni are deja opt partide în naționala de seniori a Franței, dar și trofeul Ligii Națiunilor în palmares. În prezent, mijlocașul lui AS Monaco se află în cantonamentul echipei naționale de la Clairefontaine, unde se pregătește pentru duelurile cu Danemarca, Croația și Austria, din Nations League.

95 de meciuri și 8 goluri a strâns Tchouameni la AS Monaco

60 de milioane de euro este cota de piață a lui Tchouameni, conform Transfermarkt

Într-un interviu acordat recent, Didier Deschamps, selecționerul Franței, a vorbit despre Tchouameni: "Nu are experiența lui Pogba sau Kante, dar are potențial. L-am adus la echipa națională destul de devreme, însă are maturitatea necesară. E bine să ai astfel de jucători tineri pentru a-i obliga pe cei mai în vârstă să nu se culce pe o ureche".