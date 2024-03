După cinci sezoane petrecute la campioana din Ligue 1, Kylian Mbappe a decis să plece de la PSG, șansele cele mai mari sunt să semneze cu Real Madrid, grupare care și-l dorește de mai mulți ani.

Kylian Mbappe ar urma să semneze cu Real Madrid. Fosta campioană a Europei îl va transfera gratis, dar va plăti o sumă uriașă ca "primă de instalare" pentru starul francez.

Potrivit TimesSport, suma pe care o va încasa Kylian Mbappe va fi cea mai mare ”primă de instalare” din istorie, în valoare de 128 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 150 de milioane de euro.

Președintele galacticilor a fost rugat de un fan al lui Real Madrid să-i transfere în această vară pe Kylian Mbappe și pe Alphonso Davies, iar oficialul a răspuns, cu o doză de mister: "Cine e Davies? Cine e Mbappe?".

“Who is Davies? Who is Mbappé?” ⚪️????

Florentino Pérez replying to Real Madrid fan asking him to sign both players for next season to win all titles.

Real Madrid president turns 77 today. ????pic.twitter.com/gidgDlq3RM