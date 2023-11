Probleme mari pentru Real Madrid! Jude Bellingham s-a accidentat. Cât va lipsi

Jude Bellingham (20 de ani) a fost adus în vară de Real Madrid de la Borussia Dortmund pentru 103 milioane de euro și a sclipit în fiecare meci al grupării „blanco”.

Clubul a anunțat însă pe site-ul oficial că Jude Bellingham s-a accidentat, fiind diagnosticat cu instabilitate anterioară a umărului stâng, după ce și-a luxat umărul.

„După testele efectuate astăzi jucătorului nostru Jude Bellingham acesta a fost diagnosticat cu instabilitate anterioară a umărului stâng, o consecință a luxației sale recente. Bellingham nu va lua parte la meciul de astăzi cu Valencia”, se arată în comunicatul emis de Real Madrid.

Mai mult, jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că vedeta naționalei Angliei, dar și cea a lui Real Madrid va lipsi timp de două săptămâni din cauza accidentării la umăr.

????⚪️ Jude Bellingham will miss the game vs Valencia, expected to be out for next two weeks.

“After the tests conducted today on our player Jude Bellingham, he was diagnosed with instability in his left shoulder, as a result of a recent dislocation”, club reports. pic.twitter.com/C61GU9nVjY