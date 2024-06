Fabrizio Romano anunță: ”Real Madrid a activat clauza de transfer”

Chiar dacă s-a zvonit inițial că Real Madrid ar vrea să-l păstreze definitiv pe Joselu (34 de ani), se pare că acesta va pleca, în cele din urmă, la Al-Gharafa, în Qatar, acolo unde va fi coleg cu Florinel Coman.

Campioana Europei îi va activa, în cele din urmă, clauza de transfer definitiv de la Espanyol, în valoare de 1,5 milioane de euro, dar acesta va fi vândut pentru aceeași sumă în zona Golfului, anunță jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

Joselu ar urma să semneze un contract valabil pentru două sezoane cu noua sa echipă, iar pentru atacant va fi prima experiență în afara Europei.

????⚪️ Understand Real Madrid have just activated the buy option from Espanyol for Joselu, worth €1.5m.

↪️???????? Real Madrid will formally sell Joselu to Qatari side Al Gharafa for the same price.

Joselu will sign two year deal with option at Al Gharafa, as exclusively revealed.