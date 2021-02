Eden Hazard a revenit la antrenamente! Cum i-a surprins pe sefii lui Real Madrid 

Eden Hazard a lipsit in ultimul timp din cauza unei accidentari, insa e aproape de revenirea pe gazon.

Conform jurnalistului Jose Luis Sanchez, jucatorul in varsta de 30 de ani a slabit 4 kg, in speranta ca asta ii va usura recuperea si va grabi procesul de revenire pe gazon.

Fostul jucator al lui Chelsea si Lille a avut mari probleme cu accidentarile de cand a fost transferat de Real Madrid, iar asta i-a afectat evolutiile. Criticat aprig de fani, belgianul vrea sa dovedeasca faptul ca nu este un transfer nereusit, ba din contra, ca este in continuare unul dintre cei mai buni fotbalisti ai lumii.

Adus in vara lui 2019 de la Chelsea, echipa "blanco" a platit pentru transferul sau nu mai putin de 115 milioane de euro, acesta fiind chiar recordul de transfer al clubului din capitala Spaniei. Hazard a strans intr-un sezon si jumatate doar 35 de partide, in care a pasat decisiv de 7 ori si a marcat in alte 4 randuri.