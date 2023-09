Economie la maxim! Suma exorbitantă pe care a salvat-o FC Barcelona după perioada de transferuri în criză

În aceste condiții, clubul catalan a fost nevoit să facă transferuri cu mare atenție și să țină cont de sumele pe care le cheltuie, motiv pentru care a avut anumite limitări în acest sens, nepermițându-și să arunce cu bani precum alte forțe din Europa.

FC Barcelona, transferuri limitate în acest sezon

Presa din Spania a dezvăluit că în urma plecărilor și transferurilor din această perioadă de mercato, catalanii au făcut economie de 161,7 milioane de euro în ceea ce privește masa salarială.

În prezent, suma raportată este de 404,7 milioane euro față de 566,4 milioane euro cât era sezonul trecut.

Antoine Griezmann, Gerard Pique, Francisco Trincao, Jordi Alba, Sergio Busquets, Nico González, Franck Kessie, Ousmane Dembele, Sergino Dest, Clement Lenglet, Ansu Fati, Eric Garcia și Ez Abde sunt jucătorii plecați sau împrumutați de către FC Barcelona, în timp ce pe lista venirilor se află Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Joao Felix, Joao Cancelo și Inigo Martinez.

FC Barcelona a înregistrat o remiză și două victorii în noul sezon din La Liga: 0-0 vs Getafe, 2-0 vs Cadiz și 4-3 vs Villarreal. Catalanii sunt deținătorii titlului în prima ligă a Spaniei.