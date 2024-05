E gata! Hansi Flick zboară la Barcelona! Când va semna contractul

Antrenorul spaniol a părăsit banca tehnică a catalanilor după un sezon în care și-a anunțat plecarea, dar și că va rămâne la cârma echipei. Totuși, după câteva neînțelegeri cu patronul Joan Laporta, Xavi a fost îndepărtat de la FC Barcelona.

Conducerea de pe ”Camp Nou” s-a mișcat repede în aducerea unui alt antrenor la cârmă. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat recent că Hansi Flick este alesul lui Joan Laporta.

Luni seară, italianul a informat pe rețelele social media că Hansi Flick va zbura marți la Barcelona, iar miercuri va semna contractul cu fosta câștigătoare UEFA Champions League.

”Înțelegerea va fi valabilă până în iunie 2026”, a mai punctat Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

???????????? Hansi Flick will be in Barcelona tomorrow and signs his contract as new Barça manager on Wednesday.

Deal valid until June 2026, as expected. ???????? pic.twitter.com/kbonXN2K7s