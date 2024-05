E gata! Cine îi ia locul lui Xavi la FC Barcelona

Echipa ”blaugrana” a emis vineri după-amiază un comunicat de presă în care a evidențiat că președintele catalanilor, Joan Laporta, ”l-a informat pe Xavi că nu va mai continua ca antrenor pentru sezonul 2024/25”.

Spaniolul a preluat-o pe FC Barcelona în noiembrie 2021, iar de atunci a bifat 141 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 2.06 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că înlocuitorul lui Xavi la cârma catalanilor va fi Hansi Flick, neamțul rămas liber de contract din septembrie 2023 după ce a dirijat reprezentativa Germaniei.

”Hansi Flick va deveni noul antrenor al Barcelonei. Acordul e stabilit pe doi ani. Contract până în 2026. Flick va aduce doi asistenți germani care vor face parte din staff-ul său”, a informat Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

