Zidane isi reface echipa "galactica"!

Zinedine Zidane vrea sa refaca echipa fantastica alaturi de care a reusit sa castige UEFA Champions League in trei sezoane consecutive.



Potrivit The Sun, Real Madrid va incerca in vara viitoare o dubla lovitura. Zidane vrea sa ii aduca pe N'Golo Kante si pe Paul Pogba la Real. Pogba este o tinta mai veche a spaniolilor.



Mijlocasul francez a fost aproape de o mutare pe "Bernabeu" si in aceast vara.