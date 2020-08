Dosar penal deschis pe numele lui Arthur Melo! Fostul fotbalist al Barcelonei a condus beat si a fost implicat intr-un accident

Mijlocasul brazilian a fost implicat intr-un accident rutier astazi, in Palafrugel, Spania. Arthur a avut o alcoolemie de 0.55 la mie si pe numele sau a fost deschis un dosar penal, anunta Diari di Girona.

❗️ Arthur Melo has been criminally reported this morning by the local police in Palafrugell after he was caught giving a positive result in a breathalyser test for alcohol after suffering a minor traffic accident. [diari de girona] pic.twitter.com/kQl97xmdzH