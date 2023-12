Diego Simeone nu uită și nu iartă! Acuzații dure ale tehnicianului lui Atletico la adresa lui Joao Felix

Internaţionalul lusitan, împrumutat de Atletico Madrid la clubul catalan în acest sezon, a înscris golul victoriei în minutul 27, oferind trei puncte importante actualei sale formaţii în lupta pentru titlu.

Graţie acestui succes, FC Barcelona a revenit pe podiumul din La Liga, la patru puncte de primele două clasate, Real Madrid şi Girona, aflate la egalitate (38 de puncte).

Starul portughez a fost împrumutat la FC Barcelona la începutul sezonului, mărturisind că a fost visul său din copilărie să joace pentru catalani. În plus, jucătorul nu a avut o relație prea bună cu Joao Felix, tehnicianul lui Ateltico Madrid, fapt confirmat și după meciul din campionat.

Diego Simeone l-a ignorat pe fotbalistul de 23 de ani atunci când a fost schimbat, iar presa din Spania a scris că l-ar fi acuzat că a simulat la numeroasele faulturi din timpul partidei.

"Nu vorbesc despre rivali, vorbesc doar despre echipa mea și păstrez lucurile bune", a spus antrenorul.

????????️ João Félix: "I have spoken with almost all of my former Atlético Madrid teammates, but not with Diego Simeone." pic.twitter.com/fgX1snRtTb