Unicul gol al partidei a fost marcat de Joao Felix (24 de ani), tocmai jucătorul împrumutat de Atletico Madrid la Barcelona pentru acest sezon.

După ce nu a fost inclus în planurile lui Diego Simeone pentru acest sezon, portughezul a fost din nou împrumutat, după ce în sezonul precedent a evoluat în Premier League, pentru Chelsea.

Acum, Joao Felix s-a ”răzbunat” pe clubul de care aparține și a marcat unicul gol al partidei Barcelona - Atletico Madrid, în minutul 28, cu o ”scăriță”. Imediat după reușită, lusitanul nu și-a ascuns bucuria.

I love how Joao Felix celebrated vs Atletico Madrid.

He’s completely done with that club

pic.twitter.com/KpyheVQ19F