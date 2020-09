Diego Simeone a fost testat pozitiv cu noul coronavirus! Anuntul clubului spaniol

Clubul din capitala Spaniei a anuntat sambata ca testul lui Simeone a iesit pozitiv, ceea ce inseamna ca Atletico ar putea debuta in La Liga peste doua saptamani fara manager. Echipa a anuntat ca Diego Simeone a fost asimptomatic si se va izola acasa. El a efectuat testul vineri in cantonamentul de pregatire al echipei.

Campionatul spaniol a inceput ieri, dar Atletico Madrid va juca abia peste doua saptamani, deoarece a jucat in fazele finale din Champions League luna trecuta.

Ei vor debuta in campionat pe 27 septembrie, intr-un meci jucat pe teren propriu, contra Granadei.

Atletico Madrid boss Diego Simeone has tested positive for coronavirus, the Spanish club have announced.