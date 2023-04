Cum a ajuns în Liga 3 fotbalistul care a costat-o pe Real Madrid 10 milioane! Mourinho a dat cu el de pământ

Mijlocașul Pedro Leon (36 de ani) era considerat următorul star de pe "Santiago Bernabeu", însă aventura sa la echipa "blanco" a durat un singur sezon. Pedro Leon a fost transferat în 2010 de la Getafe, în schimbul sumei de 10 milioane de euro. Acesta nu a reușit să se impună sub comanda antrenorului Jose Mourinho (60 de ani), care l-a făcut praf în spațiul public.

Pedro Leon a ajuns în Liga 3 din Spania

În prezent, Pedro Leon joacă pentru Real Murcia, club ajuns în Liga 3 din Spania. Real Murcia a fost înființată în urmă cu 103 ani, însă ultimii ani au fost foarte dificili pentru club. Murcia s-a confruntat cu probleme financiare în aproape fiecare sezon, iar în 2021 a ajuns în Liga 4. A promovat în sezonul precedent, iar acum ocupă locul 5, în Seria II din Liga 3.

Pedro Leon este căpitan la Real Murcia, echipă cu care a semnat în vara precedentă. El a venit de la Fuenlabrada, altă echipă aflată în Liga 3. Real Murcia este clubul la care Pedro Leon a crescut.

Mijlocașul mai are contract cu Real Murcia până la finalul acestui sezon. Cu toate acestea, el vrea să mai rămână pe teren, nu se gândește la retragere: "Am jucat la Real Madrid, dar mă simt mai bine la Real Murcia. Oamenii mă apreciază mai mult. Îi mulțumesc președintelui că mi-a oferit șansa de a reveni la clubul copilăriei mele.

Real Murcia își propune să redevină un club serios, iar eu vreau să pun umărul la acest lucru. Suntem pe drumul cel bun. Am simțit că este cel mai bun moment în care puteam să mă întorc acasă.

Murcia este ultima echipă pentru care voi juca. Nu mă gândesc la retragere, mă simt bine din toate punctele de vedere. Am acceptat să joc la acest nivel pentru că e vorba de Real Murcia. Niciodată nu m-am gândit la bani atunci când am semnat cu o echipă. Eu vreau să fiu fericit pe teren, fericirea nu are niciun preț. Mă bucur că îmi pot termina cariera unde am început-o", a declarat Pedro Leon, într-un interviu acordat pentru Panenka.

Conflictul cu Jose Mourinho de la Real Madrid

Pedro Leon era considerat un jucător de mare perspectivă, un specialist al fazelor fixe. Extrem de tehnic, toți specialiștii din Spania erau siguri că va confirma la Real Madrid. Acesta nu a reușit, însă, să-l convingă pe Jose Mourinho.

Leon a adunat 14 meciuri oficiale la Real Madrid, unde a marcat două goluri și a livrat o pasă decisivă. Unul dintre goluri a fost înscris în UEFA Champions League, într-o remiză cu AC Milan, scor 2-2.

Jose Mourinho l-a criticat public pe Pedro Leon, pe care l-a considerat un tip leneș: "Vorbiți despre Pedro Leon de parcă ar fi Zidane, Maradona sau Di Stefano. Nu vreau să justific absența lui de pe teren", a spus Mourinho, în 2010.

Pedro Leon a fost mai mult rezervă în mandatul lui Mourinho și în 2019 a răbufnit în direct la Onda Cero: "Am avut oferte de la Manchester City, Chelsea și AC Milan. Unele echipe au vrut să mă transfere în ianuarie 2011, dar Mourinho nu m-a lăsat să plec".

Fostul portar Jerzy Dudek a relatat despre conflictul Pedro Leon - Jose Mourinho în cartea sa autobiografică: "Mourinho l-a trimis la încălzire într-un meci, iar acesta stătea pe loc și nu făcea nimic. Mourinho a fos furios când a văzut. Mai apoi l-a certat în fața grupului, i-a spus că nu e deloc interesat să joace pentru Real Madrid".

Pedro Leon a reacționat ulterior pe Twitter și a spus că povestea lui Dudek este complet falsă. Asta nu șterge cu nimic faptul că Mourinho și Pedro Leon nu s-au înțeles aproape deloc.

Există zvonuri conform cărora Pedro Leon a semnat o clauză de confidențialitate prin care nu poate dezvălui ce s-a întâmplat în perioada petrecută la Real Madrid. Unii jurnaliști din Spania au scris de-a lungul timpului că Mourinho l-a făcut să se simtă groaznic în acel sezon.

Unde a mai jucat Pedro Leon

Pedro Leon a fost împrumutat de Real Madrid la Getafe în august 2011. Ulterior, Getafe l-a transferat definitiv, pentru 6 milioane de euro. Între 2016 și 2021, mijlocașul a jucat la Eibar. A urmat transferul la Fuenlabrada, iar acum revenirea la Real Murcia.

Leon nu a apucat să debuteze pentru naționala de seniori a Spaniei. El a strâns șase selecții pentru reprezentativa U21, pentru care a și marcat un gol.

Fostul "galactic" a avut cel mai bun randament la Getafe, unde a evoluat în 198 de meciuri și a marcat 25 de goluri. La Real Madrid a avut șansa să fie coleg cu Iker Casillas, Xabi Alonso sau Cristiano Ronaldo.