Omul numărul 1 la Girona, liderul din La Liga, fostul mijlocaș dinamovist Aleix Garcia a debutat în această lună pentru naționala Spaniei, în 3-1 în deplasare cu Cipru în preliminariile Euro 2024.

Ibericul a vorbit recent în Marca și a sintetizat perioada petrecută la Dinamo:

„Când am plecat în România am deschis ochii. Am lucrat cu psihologii pe care i-am mai avut la Villarreal. Dinamo a fost echipa la care am atins cel mai slab nivel”.

”Fără opțiuni interesante, dar cu un proiect care i-a fost vândut ca fiind interesant, Garcia a ajuns la Dinamo București pentru a face un drum dus-întors.

Imediat cum a pus piciorul în România a realizat că tot ce i-a fost promis a fost o minciună și că trebuia să lucreze ca să scape de acolo.

În timp ce alți coechipieri de la pepiniera lui Villarreal sau City deveneau figuri importante ale echipelor respective, Aleix a trebuie să sufere neplăți, minciuni și chiar o revoluție a fanilor unui club în care ar fi intrat capital spaniol și promisiunile au rămas doar pe o hârtie murdară”, au scris jurnaliștii spanioli.

Aleix Garcia, cel mai bun fotbalist din La Liga, după Jude Bellingham

Aleix Garcia este considerat ”creierul” echipei catalane Girona, lider în La Liga peste cu 31 de puncte după 12 etape, este peste ”granzii” Real Madrid (locul 2, 29 p), FC Barcelona (locul 3, 27 p) și Atletico Madrid (locul 4, 25 p).

Mai mult, doar Jude Bellingham, starul lui Real Madrid, este mai bun în La Liga decât fostul dinamovist, conform notelor Sofascore!

Bellingham este cel mai bun fotbalist în acest sezon din campionatul Spaniei cu o medie de 8,20, urmat de Aleix Garcia, cu o medie de 7,78.

Aleix Garcia la Dinamo

Aleix Garcia a ajuns la Dinamo în octombrie 2020, în trista ”eră” Cortacero.

Fotbalistul cu prezențe inclusiv la prima echipă a lui Manchester City a arătat calitate, dar mai degrabă nu a convins în ”Ștefan cel Mare”: a jucat doar 7 meciuri în Liga 1 (4 ca titular) și a mai bifat o prezență în Cupa României.

De la Dinamo a plecat la Eibar (La Liga), de unde a ajuns la Girona, cu care în vara anului trecut a promovat din Segunda Division în prima divizie spaniolă.

Foto: Imago, Dinamo, Răzvan Păsărică / Sport Pictures